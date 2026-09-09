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Polonya'da yolcu treninin kamyonla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

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Polonya'da hemzemin geçitte yolcu treni ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Polonya'da hemzemin geçitte yolcu treni ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Polonya basınındaki haberlere göre, Lublin Glowny-Szczecin Glowny güzergahında ilerleyen "Koziolek" isimli Intercity yolcu treni, Przysucha kenti yakınlarındaki Sokolniki Suche'deki hemzemin geçitte raydan çıkarak kamyonla çarpıştı.

Yaklaşık 120 kişinin bulunduğu trenin bir bölümü çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Tomaszow Mazowiecki ile Radom Glowny istasyonları arasındaki 22 numaralı demir yolu hattındaki ulaşım askıya alındı.

Kurtarma ekipleri ile demir yolu yetkililerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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