Polonya'da kamuoyunun çocukların sosyal medyaya erişiminin sınırlandırılmasını desteklediği değerlendiriliyor

Polonya'da yapılan yeni bir anket, halkın çoğunluğunun reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişiminin sınırlandırılmasından yana olduğunu ortaya koydu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, CBOS tarafından Dziennik Gazeta Prawna gazetesi için gerçekleştirilen ankette, ülkede reşit olmayanların sosyal medyaya erişimine yönelik kısıtlama talebinin güçlü olduğu ortaya konuldu.

Reşit olmayanların sosyal medya kullanımına ilişkin ankette, katılımcıların büyük çoğunluğu çocukların sosyal medyaya erişimine sınırlama getirilmesini destekledi. Ankete katılanların yüzde 90,7'si bu alanda bir tür düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 36'sı 15 yaş altındaki kişiler için sosyal medya kullanımına koşulsuz yasak getirilmesini desteklerken, yüzde 21'i ise bu yasağın 12 yaş altındaki çocuklar için uygulanmasından yana görüş belirtti.

Katılımcıların yüzde 23'ü reşit olmayanların sosyal platformlara yalnızca ebeveyn izniyle erişebilmesini, yüzde 11'i reşit olmayanlar için koşulsuz yasak getirilmesini, yüzde 5'i çocuklar için hiçbir sınırlama getirilmemesini desteklerken, katılımcılardan yüzde 4'ü görüş belirtmedi.

Haberde görüşüne yer verilen Dijital Vatandaşlık Enstitüsü Vakfı Başkanı Magdalena Bigaj, "Anket sonuçları önemli bir sinyal. Erişimin sınırlandırılması giderek doğru bir toplumsal norm olarak görülmeye başlanıyor. Sorun şu ki bugün yürürlükte olan sınırlamalar hukuki değil, platform kurallarına dayanıyor ve pratikte yetişkinler tarafından da zayıf şekilde uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Polonya ulusal medyasındaki haberlerde, Polonya kurumlarınca, sosyal medya şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen kişilerin yaşını doğrulamasını zorunlu kılacak ve reşit olmayan kullanıcıların bunu yapmasını engelleyecek araçlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirildiği yer aldı.

Anket, 9–11 Şubat tarihlerinde Polonya genelinden 18 yaş üstü 1000 katılımcı ile yapıldı.