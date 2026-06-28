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Polonya Aşırı Sıcaklara Karşı Alarmda

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Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, cumartesi sabahından pazartesi akşamına kadar geçerli olmak üzere en yüksek seviye olan üçüncü derece sıcak hava uyarısı yayımladı. Aşırı sıcakların pazar günü zirveye ulaşması ve bazı bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

VARŞOVA, 28 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da şemsiyeyle güneşten korunmaya çalışan kadın, 27 Haziran 2026.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü cumartesi sabahından pazartesi akşamına kadar geçerli olmak üzere en yüksek seviye olan üçüncü derece sıcak hava uyarısı yayımladı.

Meteoroloji servisi, aşırı sıcakların pazar günü zirveye ulaşmasının beklendiğini, hava sıcaklıkların bazı bölgelerde 42 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti. (Fotoğraf: Jaap Arriens/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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