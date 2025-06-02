Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimini Sağ Muhafazakar Karol Nawrocki Kazandı

Polonya'da başa baş giden Cumhurbaşkanlığı seçimini, çok az farkla sağ muhafazakar aday Karol Nawrocki kazandı. Polonya'da Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, sağ muhafazakar aday Karol Nawrocki'nin kazandığı duyuruldu. Polonya Seçim Kurulu'nun Pazartesi sabahı açıkladığı resmi sayılara göre, Nawrocki aldığı yüzde 50,89 oy ile sandıktan galip çıktı. Başkent Varşova'nın belediye başkanı, Avrupa Birliği (AB) yanlısı Rafal Trzaskowski'ye verilen oyların ise yüzde 49,11'de kaldığı bildiriliyor.

Rakibi Trzaskowski'den farklı olarak Brüksel'e mesafeli yaklaşan 42 yaşındaki Nawrocki'nin cumhubaşkanlığında, AB ve NATO açısından önemli bir ülke olan Polonya'nın iç ve dış siyasetinde değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. PiS'in intikamı

Resmi olarak herhangi bir partiye üyeliği bulunmayan Nawrocki, seçimlere ülkenin en büyük muhalefet partisi olan, sağ muhafazakar Hukuk ve Adalet'in (PiS) adayı olarak girmişti. 2015 ile 2023 yılları arasında Polonya'da iktidarda olan parti, özellikle adalet sisteminin siyasetin güdümüne soktuğu ve kuvvetler ayrılığını zedelediği gerekçesiyle Brüksel'in sıklıkla tepkisini çekmişti.

2023'te, Eski AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un başbakanlığında kurulan merkez-sol ittifak, PiS iktidarı dönemindeki uygulamaları her ne kadar değiştirmeye çalışsa da, Nawrocki'nin selefi olan ve onun gibi PiS partisi adayı olarak göreve gelen Andrzej Duda ile devamlı bir siyasi sürtüşme halinde idi. Duda'nın sahip olduğu güçlü veto hakkı ile Tusk'un reform planlarını engellemesi sebebiyle Başbakan Tusk, liberal aday Trzaskowski'nin seçimleri kazanmasını umuyordu.

İki dönem cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Duda, 10 yıllık görev süresinin ardından yasalar gereği üçüncü kez aday olamadı.

dpa / ET

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