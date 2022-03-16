Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol...
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor"
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel