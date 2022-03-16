Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam...
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz"
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Geçen sene ( Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel