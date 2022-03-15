Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.
AA - Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel
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Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.
Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel