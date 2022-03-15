Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi. - Haberler

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Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.

AA - Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel
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Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.

Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.

Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel

Avrupa Birliği, Slovakya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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