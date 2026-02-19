Haberler

Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarını İran'ı acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahat etmelerinden kaçınmaları konusunda uyardı. Sıcak çatışma olasılığının yükseldiğine dikkat çeken Tusk, tahliye imkanlarının garanti edilemeyeceğini belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lütfen, İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin." dedi.

Kimseyi korkutmak istemediğini ancak bu ülkede sıcak çatışma ihtimalinin oldukça gerçek olduğunu belirten Tusk, bu talebin ciddiye alınması için çağrı yaptı.

Tusk, sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini vurguladı.

Geçmişteki tahliye uyarılarının bazen dikkate alınmadığına işaret eden Tusk, bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret