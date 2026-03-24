Haberler

Polonya Başbakanı Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin Macaristan ziyaretini eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Macaristan ziyaretini eleştirerek, bu ziyaretin Polonya'nın çıkarlarıyla çeliştiğini ve ülkenin Rusya yanlısı politikaları desteklememesi gerektiğini vurguladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Macaristan ziyaretini eleştirerek, ülkenin çıkarının Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Rusya yanlısı ve Avrupa karşıtı politikalarını" desteklemek olmadığını söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin Macaristan ziyaretinin tüm Avrupa'da kamuoyunun dikkatini çektiğini belirtti.

Ziyaretin "Polonya hükümetinin tavsiye ve görüşlerine rağmen" gerçekleştiğini kaydeden Tusk, seçim arifesinde Orban'a destek verilmesinin Polonya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

Polonya'nın çıkarının Orban'ın "Rusya yanlısı ve Avrupa karşıtı politikalarını" desteklemek olmadığını dile getiren Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki'ye hitaben, "Siz Polonya'nın cumhurbaşkanısınız ve Polonya'ya karşı sorumluluklarınız var, Rusya'ya değil." ifadelerini kullandı.

Tusk, "Orban'ın en yakın çalışma arkadaşları" olarak nitelendirdiği Macar diplomatların bir süredir Rus yetkililerle yakın işbirliği içinde olduklarına ve Avrupa kurumlarındaki toplantılardan gizli bilgileri aktardıklarına dair bilgiler aldığını kaydetti.

Polonya'nın Ukrayna'ya savaşın ilk aylarında gönderdiği askeri ekipmanlar karşılığında Avrupa fonlarından alması gereken 2 milyar zlotinin (yaklaşık 468 milyon avro) halen ödenmediğini hatırlatan Tusk, bu ödemenin Orban tarafından engellendiğini öne sürdü.

Tusk, son günlerdeki gelişmelerin Polonya'nın temel çıkarlarına ve güvenliğine doğrudan zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, 23 Mart'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ziyaret ederek, Başbakan Orban ile bir araya gelmişti.

Macaristan'da 12 Nisan'da genel seçim yapılacak.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydular
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu

Merakla beklenen haber geldi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali