Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı, Almanya'dan çekilecek ABD askerlerine ev sahipliği yapmaya sıcak bakıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Almanya'dan geri çekilecek Amerikan askerlerini ülkesinde ağırlamaya hazır olduklarını açıkladı. Nawrocki, ABD Başkanı Trump'a askerlerin doğuya transferi için lobi yapacağını belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesinin Almanya'dan çekilecek ABD askerlerine ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Politico haber sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki, Litvanya'daki NATO tatbikatlarını ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getiren Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'a askerleri doğuya göndermesi için bizzat lobi yapacağını söyledi.

Nawrocki, Polonya'nın böyle bir adım için altyapıyı hazır hale getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin açıklamaları, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın 4 Mayıs'ta ülkesinin müttefiklerinden "asker kapmaması" gerektiği uyarısı yapmasının ardından geldi.

Başbakan Tusk, Polonya'nın kendi topraklarındaki ABD varlığını artırmak için her fırsatı değerlendireceğini ancak ülkesinin Avrupa'nın birliğini bozmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti.

Tusk'ın bu yorumu, muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) sert eleştirilerine yol açmıştı, PiS, Tusk'ı Polonya'nın güvenliği yerine Almanya'ya öncelik vermeyle suçlamıştı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki ise Polsat News'e verdiği demeçte, Polonya'daki ABD askeri varlığının genişletilmesine yönelik görüşmelerin iki ülke arasında askeri ve diplomatik düzeyde halihazırda sürdüğünü söylemişti.

Bosacki, Almanya'dan ayrılan askerlerin Polonya'ya gelmesine itiraz etmeyeceklerini ancak askerlerin Almanya'dan çekilmesini istemediklerini belirtmişti.

Polonya halihazırda yaklaşık 10 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini 1 Mayıs'ta bildirmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı

Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar

Sahneye çıkmadan önce üstünü başını parçaladılar
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha

Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti

Telefonunu eline aldı, hayatının şokunu yaşadı