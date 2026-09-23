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Polo Kasırgası Meksika açıklarında Kategori 5'e ulaştı, kıyılarda sel riski var

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika açıklarındaki Polo Kasırgası'nın şiddetinin Kategori 5'e ulaştığını bildirdi. Hava tahminlerine göre Guerrero ve Michoacan kıyılarında perşembeye kadar şiddetli yağış, sel ve heyelan riski var; kasırganın karaya vurması beklenmiyor.

Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'nın şiddetinin en yüksek seviye olan "Kategori 5'e" ulaştığı bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kasırganın şiddetinin en yüksek seviye olan "Kategori 5'e" ulaştığı aktarıldı.

Hava tahminlerinde, Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero ve Michoacan eyaletlerinin kıyı bölgelerinde perşembeye kadar şiddetli yağışların görüleceği, bölgede sel ile heyelan riski bulunduğu belirtildi.

Kasırganın karaya vurmasının beklenmediği kaydedildi.

Kaynak: AA
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