Beypazarı ilçesinde polis ekipleri yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ekipleri, yurtta kalan öğrencilere güvenlik konularıyla alakalı bilgilendirme yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Beypazarı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünce düzenlenen seminere, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri katıldı.

Ekipler, yurtta kalan öğrencilere güvenlik konularına ilişkin eğitim verdi.

Görev alanlarıyla ilgili bilgi veren polisler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminerde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal ve Yurt Müdürü İbrahim Yıldız da yer aldı.