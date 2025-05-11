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Polisten Korkan Çocuklara Sevgi Dolu Yaklaşım

Polisten Korkan Çocuklara Sevgi Dolu Yaklaşım
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Düzce'de Trafik Haftası kapsamında trafik polisleri, anaokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim vererek çocukların polisten korkmamaları gerektiğini vurguladılar. Eğitimde polislerin sevgi dolu yaklaşımı dikkat çekti.

Polisten korkan çocuklara sevgi dolu yaklaşım

DÜZCE - Düzce'de Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine eğitim veren trafik polisleri, sevimli ve samimi yaklaşımlarıyla çocukların gönlünü kazandı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Melenpark'ta bulunan Trafik Eğitim Merkezi'nde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim sırasında bir trafik polisinin çocuklara sevgi ve içtenlikle yaklaşması dikkat çekti.

Çocukların polislerden korkmaması gerektiğini vurgulayan trafik polisi, "Biz sizi korumak için ayıyı bile döveriz, arıyı bile yakalarız. Biz çocukları çok severiz. Polisten korkulmaz; polis, sizin koruyucunuzdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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