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Sivas'ta Polisten Kaçan Sürücü TIR'lara Çarptı: 2 Yaralı

Sivas'ta Polisten Kaçan Sürücü TIR'lara Çarptı: 2 Yaralı
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Sivas'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil sürücüsü, akaryakıt istasyonunda park halindeki 2 TIR'a çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı, sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

SİVAS'ta polisten kaçan sürücünün otomobili, akaryakıt istasyonunda park halindeki 2 TIR'a çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezine giriş noktasındaki polis uygulama noktasına gelen T.Ç., 'Dur' ihtarına uymadı. Kontrol noktasının yaklaşık 1 kilometre ilerisindeki akaryakıt istasyonu yönüne ilerleyen T.Ç.'nin kullandığı 06 HB 0769 plakalı otomobil, park halindeki 54 LG 500 ve 01 ASE 438 plakalı TIR'lara çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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