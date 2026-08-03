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İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisini takip eden polisi fark edince aracıyla kaçmaya çalışan Özkan T. (36), yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisini takip eden polisi fark edince aracıyla kaçmaya çalışan Özkan T. (36), yakalandı. Aracı ile üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Özkan T.'yi takibe aldı. Polisi fark eden şüpheli, aracıyla kaçmaya çalışken yakalandı. Şüphelinin aracı ile üzerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Özkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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