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Şehit Polis Memurunun Oğluna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

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İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın 12 yaşına giren oğlu Yunus Emre Bayın için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Polis ekipleri, Yunus Emre'nin okuluna giderek pastayı kesti ve doğum gününü kutladı.

İSTANBUL'da 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın 12 yaşına giren oğlu Yunus Emre Bayın için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Evli ve 1 çocuk babası polis memuru Emrah Bayın, 2 Haziran 2013 günü, görev dönüşü E-5 kara yolunun Kartal yönündeki Maltepe Kadir Has Lisesi önünde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Bayın, kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Bayın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Eşi Zeynep Bayın da oğlu Yusuf Emre ile şehit polisin ailesinin yanına yerleşti.

12 yaşına giren şehidin oğlu Yusuf Emre için bugün İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Polis ekipleri doğum gününü kutlamak için Yunus Emre Bayın'ın öğrenim gördüğü okuluna giderek, sınıfta 'İyi ki doğdun Yunus Emre' yazan pastayı kesti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunus Emre Tokat Trafik Kazaları Güncel Haberler

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