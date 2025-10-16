Haberler

Polislerden Öğrencilere Kitap Okuma Etkinliği

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, 'Ümidimiz gençliktedir' projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek kitap okudu. Etkinlikte öğrencilere kitap ve hediyeler dağıtıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisler, okumanın önemine dikkati çekmek amacıyla yürütülen "Ümidimiz gençliktedir" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle kitap okudu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Ödemiş Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İnönü ve İstiklal ilkokullarındaki öğrenciler bir araya geldi.

Öğrencilerle kitap okuyan polisler, okumanın önemine dikkati çekti.

Etkinliğin sonunda öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
