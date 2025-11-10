Polisler, Atatürk'ü Anma Klibiyle Saygı Duruşunda Bulundu
Tokat'ta polisler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında andıkları bir klip hazırladı. Klipte Atatürk'ün özlü sözlerinin yanı sıra, polislerin Atatürk Evi'ni ziyaretleri ve Türk bayrağını selamladıkları anlar yer aldı.
Tokat'ta polisler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında hazırladıkları kliple andı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, Büyük Önder'in "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözleriyle başladı.
Klipte, bir kadın polisin kentteki Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, Atatürk'ün kaldığı odada yatağının başında saat 09.05'te sirenler çalarken gözyaşı döktüğü görüntüler yer aldı.
Tokat, Niksar ve Zile kalelerinde polislerin Türk bayrağını selamladığı anlara klipte yer verildi.
Sosyal medyada video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.