Polisin sıktığı biber gazından etkilendi, duş aldırılıp merkeze götürüldü - Haberler

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Polisin sıktığı biber gazından etkilendi, duş aldırılıp merkeze götürüldü

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Polisin sıktığı biber gazından etkilendi, duş aldırılıp merkeze götürüldü

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki plajda hırsızlık olaylarını araştıran polis, kimliik isteğine direnenen 5 kişiye biber gazı ile müdahale etti.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki plajda hırsızlık olaylarını araştıran polis, kimliik isteğine direnenen 5 kişiye biber gazı ile müdahale etti. Gazdan etkilenen 1 kişi, sahilde duş aldırıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sahil Yaşam Parkı girişindeki falezlerde meydana geldi. Sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığı plajda araştırma yapan polis ekipleri, bu sırada bir kişinin kayalıklara doğru kaçtığını fark etti. Kayalıklara doğru giden ekipler, buradaki incir ağacının altında 5 kişinin oturduğunu gördü. Kimlik soran polislere, oturanlar görev tanımı sordu. Kimliklerini göstermeyen kişiler direnince, polis biber gazı kullandı. 5 kişi etkisiz hale getirilirken, bölgeye takviye ekip istendi. Olay yerine gelen takviye ekip, 5 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Bu arada biber gazından etkilenen gruptakilerden biri de duş aldırıldıktan sonra polis merkezine gitti.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Muratpaşa Güncel Haberler

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