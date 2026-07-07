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Karabük'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi

Karabük'te 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
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Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Y.Ç.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 492 bin 719 lira para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 492 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Y.Ç. kullandığı 06 EJL 836 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Y.Ç'nin, sürücü belgesinin geçici iptal olduğu tespit edildi.

Sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 0,55 promil alkollü olduğu ve otomobilin muayenesinin olmadığı belirlendi.

???????Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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