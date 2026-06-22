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Polisten kaçan sürücüye 200 bin lira ceza

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Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi, otomobili 60 gün trafikten men edildi.

BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı, otombili 60 gün trafikten men edildi.

Eski Antalya Caddesi'nde 15 BB 320 plakalı otomobil sürücüsü Ş.C. (29) polisin, 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 5 dakika süren takip sonrası Tepe Mahallesi Vişnelik Sokak'ta yakalanan sürücüye 'dur' ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira ceza uygulandı. Otomobil trafkten 60 gün süreyele men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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