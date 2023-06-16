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Polisin denetiminde araç ve sürücülere 44 bin 518 TL ceza kesildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 25 araç kontrol edilirken 44 bin 518 TL ceza kesildi.

Polisin denetiminde araç ve sürücülere 44 bin 518 TL ceza kesildi

EDİRNE Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 25 araç kontrol edilirken 44 bin 518 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Edirne'nin Keşan İlçesindeki Hastane Caddesi üzerinde etrafa rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapan ve mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmiş araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 1 araç trafikten men edilirken, toplamda 44 bin 518 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Gürel - Güncel

Hisarcık Tragger Keşan Güncel Haberler

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