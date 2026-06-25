Haberler

Bursa'da Sahte İş ve Burs Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Bursa'da Sahte İş ve Burs Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da polis, sosyal medyada iş, yüksek kazanç ve burs vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheliyi, bir mağdurun yardımıyla düzenlenen operasyonda suçüstü yakaladı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

BURSA'da sanal medya üzerinden ulaştıkları vatandaşları, 'iş', 'yüksek kazanç' ve 'burs' vaadiyle kandırıp, ele geçirdikleri banka hesaplarını 'paravan hesap' olarak kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi. Polis, mağdur olduğunu belirterek kendilerinden yardım isteyen vatandaşla birlikte harekete geçti. Polis, hesap kiralamak isteyen mağdurun arkadaşı gibi davranıp, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakalandı.

Bursa'da polis merkezine şikayette bulunan bir vatandaş, çeşitli vaatlerle kandırılıp, kiraladığı banka hesabı nedeniyle mağdur olduğunu söyleyip, yardım istedi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemede; şüphelilerin internet ortamında ağlarına düşürdükleri vatandaşları 'iş', 'yüksek kazanç' ve 'burs' vaadiyle ikna ettikleri, ardından banka hesap ve mobil bankacılık bilgilerine ulaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu hesapları, yasa dışı para trafiğinde ve başka vatandaşları dolandırmada 'paravan' olarak kullandığı da belirlendi.

POLİS, ŞÜPHELİLERE RANDEVU VERDİ

Şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüpheliler ile internet üzerinden alıcı gibi temas kuran Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru, şikayetçi mağdurun yanındaki 'ikinci kişi' rolüne bürünerek şüphelilere randevu verdi. Ekipler şüphelilerin izini İstanbul'a kadar sürerken; polis, 'hesabını kiralamak' istediğini söyleyen mağdurun arkadaşı olarak davrandı. Polisin operasyonu ile H.İ. (28), B.A. (28), K.A. (28) ve S.A. (28) isimli 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Bursa'ya getirilen 4 şüpheliden H.İ. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın 'Daha geçmedin mi?' diye sitemi harekete geçirdi

Yeni transfer iddiası! Erdoğan "Daha geçmedin mi?" deyince...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
Kerem Galatasaray'ın yıldızına 'Lan gerizekalı' dedi, ortalık karıştı

Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Seyir halindeki aracın kaputunda yılan paniği

Büyük panik! Seyir halindeki aracın kaputunda bir anda belirdi
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!