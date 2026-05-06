Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan 3 şüpheli dolandırıcılık yaparken yakalandı. Söz konusu şüphelilerin toplamda yaklaşık 2,6 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı ve başka illerde de dolandırıcılık olaylarına karıştıkları belirlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları vatandaşlardan para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan ve 4 Mayıs'ta meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin, B.S'yi telefonla arayarak evde bulunan altınlara sertifika verileceği vaadiyle yaklaşık 550 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları tespit edildi.

Şüpheliler E.Ç. ve Ö.F.A, korsan takside, içinde 1 milyon 25 bin 800 lira bulunan çantayla yakalandı.

Şüphelilerin aynı gün Bağlık Mahallesi'nde yaşayan H.K'den de aynı yöntemle 1 milyon 50 bin lira aldığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen O.A. da Çorlu ilçesinde yakalandı.

Bursa, Çanakkale ve İstanbul'da da dolandırıcılık olaylarına karıştıkları tespit edilen E.Ç, Ö.F.A. ve O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
