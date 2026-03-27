Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 8 ayrı suçtan aranan G.A., yapılan takiple yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda şüphelendikleri 27 AZY 744 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Bulvar üzerinde polisin takibi sonucu, aracının lastiğine ateş edilerek yakalanan şüpheli G.A.'nın tehdit, hakaret, yaralama ve terör örgütü PKK üyesi olma suçlarından dolayı 8 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli işlemler için emniyete götürülürken, aracı ise yapılan inceleme sonrası otoparka çekildi.

