Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanığın yargılanması sürdü

Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanığın yargılanması sürdü
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Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık H.Ç, sanıklardan Selman Ş'yi tanıdığını belirterek, "Selman Ş'nin ikametine yakın yerde bakkal işletiyorum. Olay günü Selman Ş'nin evden çıktığını gördüm. Ağabeyinin kaza yapması üzerine evden ayrıldığını ailesinden öğrendim. Zaten Selman Ş. evden çıkarken telefon görüşmesi yapıyordu. Evden yürüyerek ayrıldı. Motosiklet kullandığını görmedim. Yanında başka bir kimse de yoktu." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Selman Ş, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadığını savunarak, "Önceki celsede verdiğim beyanlarımı tekrar ediyorum. Olaya karışan hiç kimseyi motosikletle dışarıda beklemedim. Çarşı ve mahalle bekçilerine silah doğrultmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, olaya ilişkin keşif raporunun dönüşünün ve sanık İdris T'nin bazı beyanlarından akıl sağlığıyla ilgili şüphe oluşması üzerine cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına 2 Ocak'ta molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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