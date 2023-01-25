Polis memurunun hayatını kaybettiği kazaya yol açan sürücü tutuklandı

DİYARBAKIR'da 2 gün önce polis memuru Kemal Güleç'in (32) hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Hasan Aydın tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da 2 gün önce polis memuru Kemal Güleç'in (32) hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Hasan Aydın tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaza, 23 Ocak günü akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi. Hasan Aydın yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı kiralık otomobil, yan yoldan bariyerleri aşarak hızla ana yola çıktı. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından V.K. yönetimindeki 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 46 AFF 530 plakalı araçtaki polis memuru Kemal Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan, aralarında polis memuru Ö.D.'nin de olduğu 2'si ağır, 5 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden sürücü Hasan Aydın tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.