Haberler

Küçükçekmece'de evine giden polisin dikkati suikast planını ortaya çıkardı

Küçükçekmece'de evine giden polisin dikkati suikast planını ortaya çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de mesai bitiminde evine giden polis memuru, şüphelendiği motosikletteki 2 kişiyi durdurmak istedi. Şüphelilerden biri polise ateş etmeye çalıştı ancak silahı tutukluk yapınca polis tarafından yaralandı. Yapılan incelemede şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir kişiye suikast planladıkları ve motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin 25 suç kaydı bulunuyor.

Küçükçekmece'de mesai bitiminde evine giden polis memurunun şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 kişinin, Beylikdüzü'nde bir kişiye suikast düzenlemeyi planladığı belirlendi.

Avcılar'da mesai çıkışı motosikletiyle evine giden polis memuru U.N, D-100 kara yolu Küçükçekmece yan yolunda plakası katlanmış motosikletteki 2 kişinin durumundan şüphelendi.

"Dur" işareti yapan polis memuruna motosikletin sürücüsü ateş etmek için tabancasını çıkardı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis memuru, tabancasıyla M.B'yi elinden yaraladı. Motosikletteki diğer şüpheli Ş.Y. ise üzerindeki çelik yelek ve çantasını atıp yaya olarak kaçtı.

Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Elinden hafif yaralanan M.B, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Cep telefonundan suikast planı çıktı

Olay yerinde yapılan incelemede Ş.Y'nin kaçarken bıraktığı çantada uzun namlulu otomatik silah ve cep telefonu bulundu. Telefonda yapılan incelemede şüphelilerin, suikast hazırlığında oldukları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir kişiye suikast planı yaptıkları, kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden M.B'nin 1 suç kaydı olduğu, Ş.Y'nin ise 2 kasten öldürme, 1 iş yeri kurşunlama, 2 gasp olmak üzere 25 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, kaçan Ş.Y. ve bağlantılı oldukları diğer şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı

Eyvah! Kenan'ı bekleyen büyük tehlike
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi