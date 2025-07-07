Polis Memurunu Yaralayan Şüpheli Bıçakla Yakalandı

Polis Memurunu Yaralayan Şüpheli Bıçakla Yakalandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde 112 sağlık ekibinin ihbarına giden polislerden birini bıçakla yaralayan B.Ç., müdahale sırasında bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Durumu iyi olan B.Ç. ve yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde 112 sağlık ekibinin ihbarına giden polislerden birini bıçakla yaralayan B.Ç. (40), tabancayla bacağından vurularak yakalandı. Polis memuru ile psikolojik tedavi gören B.Ç., hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 10.00 sıralarında 112 sağlık ekibinden gelen ihbar sonrası 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokak'a gitti. Polis ekipleri, sağlık ekiplerinin müdahale etmesine izin vermeyip, sorun çıkardığı ileri sürülen B.Ç.'ye müdahale etmek istedi. B.Ç. ile polisler arasında arbede çıktı. Arbedede bir polis memuru, B.Ç. tarafından koltuk altından bıçakla yaralandı. Olay yerine aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu takviye ekipler sevk edildi. Polis, güvenlik önlemleri için sokağa giriş ve çıkışa kapattı. Ardından harekete geçen polis, 'teslim ol' çağrılarına uymayıp bıçağı bırakmayan şüpheli B.Ç.'yi bacağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen B.Ç., gözaltına alındı. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru ile B.Ç.'nin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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