Hatay'da polisin, yolun karşısına geçmekte zorlanan kişiye yardım ettiği anlar kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı bir vatandaşa, motosikletli polis memuru yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede görev yapan motosikletli devriye ekibi, trafiğin yoğun olduğu caddede yaşlı bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmekte zorlandığını fark etti. Motosikletini park ederek vatandaşın yardımına koşan polis memuru, trafik akışını kısa süreli durdurdu. Polis memuru, daha sonra yaşlı vatandaşın kolundan tutup güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

