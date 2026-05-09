Yaşlı Vatandaşa Polis Memurundan Yardım

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yoğun trafikte karşıya geçmekte zorlanan yaşlı bir vatandaşa polis memuru yardım etti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşa, polis memurunun yardım etti. Yaşlı vatandaşın, polisin yardımıyla karşıya geçtiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İlçede görev yapan motosikletli devriye ekibi, trafiğin yoğun olduğu caddede yaşlı bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmekte zorlandığını fark etti. Motosikletini park ederek vatandaşın yardımına koşan polis memuru, trafik akışını kısa süreli durdurdu. Polis memuru, daha sonra yaşlı vatandaşın kolundan tutup güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
