Polis Memurundan Duygulandıran Davranış: Lise Öğrencisini Yağmurdan Korudu

Mumcu Caddesi'nde seyreden bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sukeyna Örs'e çarptı. Öğrenci yaralanırken, kazayı gören polis memuru Samet Arslan genç kızın yanına gitti. Genç kıza durumunu sorup, ambulansı çağıran Samet Arslan, daha sonra çevreden bulduğu şemsiye ile Sukeyna Örs'ü yağmurdan korumaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sukeyna Örs tedavisi sonrası taburcu edildi.

'KIZ KARDEŞİMİN BAŞINA GEÇTİ'

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli, 2 çocuk babası Samet Arslan, "Mumcu Caddesi'nde rutin görevimizi ifa ederken önümüzde bir kazaya denk geldik. Küçük bir kızımıza araba çarptı. Onu gördüğümüz esnada hemen ivedi bir şekilde araçlarımızdan inerek yol güvenliğini aldık. Kız kardeşimizin başına geçtim. Durumunu sordum. Kalçasında ve kolunda ağrılar olduğunu belirtti. Diğer ekip arkadaşlarım başka bir kazaya mahal vermemek adına yol güvenliğini aldı. Ben de telsiz marifetiyle ambulans talep ettim. O esnada çevredeki vatandaşlardan şemsiye buldum. Ambulans gelene kadar kazazedenin ıslanmaması ve başka bir hastalığa mahal vermemek için 15-20 dakika boyunca kız kardeşimizin başında bekleyerek hemen babasıyla telefonda iletişim kurduk" dedi.

'TEBRİK MESAJLARI ALDIK'

Samet Arslan, "Babasına kızının iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledim. Sakinleştirip, serinkanlı kalmasını sağladık. O esnada her Türk polisinin yapması gerektiği gibi biz de görevimizi yaptık. Aşırı derecede yağmur yağıyordu, kardeşimize gerekli müdahaleyi kullandık. Her meslektaşım da benim yaptığımı yapardı, inanıyorum buna. Sağ olsun sıralı amirlerimiz olsun, çevredeki vatandaşlarımızdan olsun çok takdir topladık, tebrik mesajları aldık " diye konuştu.