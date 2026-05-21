Aydın'da tabancayla eşini öldüren polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i (52) sığındığı çeyiz dükkanında tabancayla öldüren polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin Derin (54) mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Derin savunmasında, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade ederek, "Eşimi öldürmeyi düşünmedim. Olay sırasında alkollüydüm. Tabancam görev tabancamdı. Bilincimin dışında gelişen bir olay. Kanun karşısında suç işledim ne ceza verirseniz razıyım." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eylemi önceden planladığına dair somut ve denetlenebilir bir delil bulunmadığını belirterek, "tasarlayarak öldürme" suçunun oluşmadığı yönünde görüş bildirdi. Sanığın "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Derin hakkında "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kararın ardından mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan maktulün kuzeni Meltem Altınel, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Olay

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Hüseyin Derin, 18 Ağustos 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'in Zafer Mahallesi'ndeki iş yerine gitmişti.

Burada çıkan tartışmanın ardından Burcu Derin, aynı sokaktaki çeyiz dükkanına sığınmış, iş yerine giden Hüseyin Derin, tabancayla eşine ateş etmişti.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamış, gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.