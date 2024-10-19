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Polis Memuru Silahlı Saldırıya Uğradı

Polis Memuru Silahlı Saldırıya Uğradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, oto tamirci G.K. tarafından takip edilen polis memuru Ali Şen, av tüfeğiyle açılan ateşle ağır yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen, kendisini takip eden oto tamirci G.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Polis memuru ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Sitesi içerisindeki Boğazkent yolu üzerinde meydana geldi. Antalya'da görevli polis memuru Ali Şen, yaklaşık 2 ay önce arızalanan aracını tamir için oto tamircisi G.K.'ye teslim etti. Bugün aracının durumunu sormak üzere G.K.'nin dükkanına gelen Ali Şen, bir süre sonra ayrıldı. İddiaya göre G.K., kendi aracıyla takip ettiği Ali Şen'e, araçtan inmeden av tüfeğiyle ateş edip, olay yerinden kaçtı. Sırtından vurulan polis memuru Ali Şen yere düştü.

SALDIRGAN KAÇTI

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ağır yaralanan Ali Şen, ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobille yaklaşan saldırganın Ali Şen'e ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı, Ali Şen'in de yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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