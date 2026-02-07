Haberler

Polis memurunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde görevli polis memuru Melih Okan Keskin'in saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili başsağlığı diledi ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.

'SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTIR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara ilimizin Yenimahalle ilçesinde bulunan araç muayene istasyonunda uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
