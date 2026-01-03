Polis Memuru Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis memuru Fahri Çetinkaya, görevli olduğu devlet hastanesindeki odasında son iş günü emeklilik nedeniyle görevden ayrılacağını meslektaşlarına telsiz anonsuyla duyurdu.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Fahri Çetinkaya, görevli olduğu devlet hastanesindeki odasında son iş günü telsiz anonsuyla çalışma arkadaşlarına emeklilik nedeniyle görevden ayrılacağını duyurdu. Çetinkaya, anonsta şu ifadelere yer verdi: "2026 yılı ülkemize ve İslam alemine hayırlara vesile olsun. 30 yıl önce Kur'an ve bayrak sevgisi, anne ile baba duası alarak başlamış olduğum onurlu, şerefli polislik mesleğini bugün sonlandırıyorum. 30 yıllık meslek hayatımda, adli ve idari ceza almadan, hak ve adaletten şaşmadan, şahsi menfaat gütmeden görevimi yapmış olmanın haklı onuruyla başta Kaymakam Cemal Şahin'e, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere'ye, amirlerime, bekçi ve memur arkadaşlara, görev yaptığım Serik Devlet Hastanesi çalışanlarına ve Serik halkına hakkımı helal eder, helallik dilerim. Atamayı bekleyen polis okulu öğrencilerinin ve bütün teşkilat çalışanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun."