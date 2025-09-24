Haberler

Polis Kılığındaki Hırsız Tutuklandı

Polis Kılığındaki Hırsız Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir hırsız, şikayet üzerine yapılan çalışmalarla yakalandı. İran uyruklu Amer H., dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından tutuklandı.

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Fatih'te polis merkezine başvuran yabancı uyruklu R.B, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin el çabukluğuyla 2 bin avrosunu aldığını belirterek şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin İran uyruklu Amer H. (36) olduğunu tespit etti.

Şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık", "yankesicilik", "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda soruşturma kaydı olduğu belirlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Zeytinburnu 58 Bulvar Caddesi'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun kazayı görüp müdahale ettiği yaralı, aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Doktor kazayı görüp müdahale etti, yaralı iş arkadaşı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.