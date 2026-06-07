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Suriyeli genci 'baban tutuklandı' diyerek 1 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı

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Manisa'da kendini polis olarak tanıtıp Suriyeli bir kişiyi 'baban tutuklandı' diyerek kandıran şüpheli, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı alarak dolandırdı. Özel ekip tarafından İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu R.K.'yi (19), 'Baban tutuklandı, evdeki altın ve paraları karşılaştıracağız' diyerek kandırıp, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile nakit parasını dolandırdığı öne sürülen Emre Gümüş (27), polisin kurduğu özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınıp Manisa'ya getirilen şüpheli, tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu R.K.'yi, telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp,"Baban tutuklandı. Evdeki altınları ve paraları alıp inceleyeceğiz, karşılaştırma yapacağız" diyerek kandırdı. Paniğe kapılan R.K., evde bulunan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı, iddiaya göre, evlerinin kapısına gelen bir kişiye teslim etti.

ÖZEL EKİP KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.K.'nin ihbarı üzerine Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması amacıyla Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan özel ekip, parayı kapıdan teslim alan şüphelinin Emre Gümüş olduğunu ve izini kaybettirmek için İstanbul'a gittiğini belirledi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI, 'NEREYE VERDİĞİMİ BİLMİYORUM' DEDİ

İstanbul'a giden özel ekip, düzenlediği operasyonla şüpheli Gümüş'ü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli Gümüş'ün ilk ifadesinde, paraları İstanbul'da tanımadığı kişilere verdiğini ve paraların tam olarak nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Manisa'ya getirilen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Gümüş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı..

Haber: Serkan ÖZCAN / MANİSA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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