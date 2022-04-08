POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ - Haberler

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POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, telefon dolandırıcılığına dikkat çekildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, telefon dolandırıcılığına dikkat çekildi. Polislerin hazırlayıp sahneledikleri skeç ilgiyle izlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü, Yüksekova'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yüksekova Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda telefon dolandırıcılığına dikkat çekildi. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Albay Erdoğan Dur, Emniyet Müdürü Murat Güneş, polisler, öğretmenler ve öğrencilerin yer aldığı skeçte, telefon dolandırıcılarının kullandıkları yöntemler başarılı şekilde ortaya konuldu. Organizasyon, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova, Polis, Skeç, Türk, Güncel, Haberler

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