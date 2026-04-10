İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Polis Haftası kutlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve başsavcıvekilleri, adliyedeki Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek, burada görev yapanların Polis Haftası'nı kutladı.

Başsavcı Güven, Emniyet Amiri Sabit Ersoy'a çiçek takdim ettikten sonra el sıkıştığı polisleri, adliyenin sergi salonunda kendileri için hazırlanan ikram alanına davet etti.

Anadolu Adliyesi Komisyon Üyesi Memun Kılıç, savcılar ve hakimler de davete katıldı.

Davetliler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.