Polis Eşleri Derneğince düzenlenen seminerde kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı - Haberler

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Polis Eşleri Derneğince düzenlenen seminerde kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

AA - Emel Sampri - Güncel
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Polis Eşleri Derneğince düzenlenen seminerde kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi ve KETEM işbirliğinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

EDİRNE (AA) - Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi ve KETEM işbirliğinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Doç.Dr. Nilüfer Alçalar himayesinde düzenlenen seminerde katılımcılara kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Seminere polis eşleri ve kadın emniyet personeli katıldı.

Başkan Alçalar, seminer sonunda bilgilendirmeyi yapan sağlık personeline teşekkür ederek, çiçek armağan etti.

AA / Emel Sampri - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

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