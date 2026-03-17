Sivas'ta polisten sürücülere iftarlık döner-ayran ikramı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında durdurdukları sürücülere iftar saati dolayısıyla döner ve ayran ikram etti. Uygulama ile sürücüler, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

İlçe girişinde Sivas-Kayseri kara yolundaki polis kontrol noktasında görev yapan Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi. Uygulama kapsamında ekipler tarafından durdurulan araçlardaki sürücülere iftar saatinde döner, ayran ve çikolata ikram edildi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, "Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak bugün yapmış olduğumuz yol uygulamasında vatandaşlarımızı hem bayram tedbirleri kapsamında sürüş güvenliği için bilgilendirdik hem de vatandaşlarımıza döner ve ayran ikram ettik. Ayrıca Kadir Gecelerini de tebrik ederek yollarına devam etmelerini sağladık" dedi.Uygulamada durdurulan bazı sürücüler de ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Yıldırım ŞİMŞEK/ŞARKIŞLA (Sivas),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız

Yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Belediyeler kimlere emanet izleyip görün
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor