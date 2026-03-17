Sivas'ta polisten sürücülere iftarlık döner-ayran ikramı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülere iftar için döner ve ayran ikram etti.

İlçe girişinde Sivas-Kayseri kara yolundaki polis kontrol noktasında görev yapan Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi. Uygulama kapsamında ekipler tarafından durdurulan araçlardaki sürücülere iftar saatinde döner, ayran ve çikolata ikram edildi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, "Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak bugün yapmış olduğumuz yol uygulamasında vatandaşlarımızı hem bayram tedbirleri kapsamında sürüş güvenliği için bilgilendirdik hem de vatandaşlarımıza döner ve ayran ikram ettik. Ayrıca Kadir Gecelerini de tebrik ederek yollarına devam etmelerini sağladık" dedi.Uygulamada durdurulan bazı sürücüler de ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Yıldırım ŞİMŞEK/ŞARKIŞLA (Sivas),

