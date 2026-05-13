Çorum'da polis memuru, yürüme zorluğu çeken yaşlı kadının market alışverişine yardım etti

Çorum'un Alaca ilçesinde, yürüme zorluğu çeken 80 yaşındaki Havva Ertekin, polis ekipleri tarafından market alışverişi yaptırılarak evine bırakıldı.

Selin Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen bir program için bölgede bulunan polis memuru, Çorum Caddesi'ndeki yaya geçidinde durakladığını fark ettiği 80 yaşındaki Havva Ertekin'in yolun karşısına geçmesine yardım etti.

Bu sırada Ertekin'in marketten alışveriş yapmak için evden çıktığını ancak yürümekte zorlandığını belirtmesi üzerine polis memuru, Ertekin'i alışveriş yapması için yakınlardaki bir markete götürdü.

Alışverişin ardından polis memuru, yaşlı kadını ekip aracıyla Yıldızhan Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

