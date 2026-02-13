Haberler

Afyonkarahisar'da çamura saplanan otomobil polis ekiplerince kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da, toprak yolda çamura saplanan bir otomobil, polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarma anları KGYS kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da toprak yolda çamura saplanan otomobil polis ekiplerince kurtarıldı.

Hıdırlık Tepesi mevkisindeki toprak yolda çamura saplanan otomobil çıkarılamayınca, polisten yardım istendi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler de yoğun çamurdan dolayı bölgeye ulaşamadı.

Bunun üzerine araçtan inen 2 polis, yürüyerek çamura saplanan otomobilin yanına geldi.

Otomobil, ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından saplandığı çamurdan çıkarıldı.

Otomobilin kurtarıldığı anlar, bölgedeki KGYS kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da telsizle, çamura saplanan otomobili kurtaran personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Enes Batur hakkında karar verildi