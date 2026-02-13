Afyonkarahisar'da çamura saplanan otomobil polis ekiplerince kurtarıldı
Afyonkarahisar'da, toprak yolda çamura saplanan bir otomobil, polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarma anları KGYS kameralarına yansıdı.
Afyonkarahisar'da toprak yolda çamura saplanan otomobil polis ekiplerince kurtarıldı.
Hıdırlık Tepesi mevkisindeki toprak yolda çamura saplanan otomobil çıkarılamayınca, polisten yardım istendi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler de yoğun çamurdan dolayı bölgeye ulaşamadı.
Bunun üzerine araçtan inen 2 polis, yürüyerek çamura saplanan otomobilin yanına geldi.
Otomobil, ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından saplandığı çamurdan çıkarıldı.
Otomobilin kurtarıldığı anlar, bölgedeki KGYS kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da telsizle, çamura saplanan otomobili kurtaran personele teşekkür etti.