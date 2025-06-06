Polis Ekipleri Bayramda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Polis Ekipleri Bayramda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, sürücüleri durdurarak bayramlarını kutladı ve ikramda bulundu.

KURBAN Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Samandağ ilçesinde görev yapan polis ekipleri, vatandaşların bayramını kutladı.

Samandağ çevre yolunda kurulan uygulama noktasında sürücüleri durduran polis ekipleri, hem trafik kontrolü gerçekleştirdi hem de vatandaşların bayramını kutladı. Ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı. Vatandaşlar polis ekiplerinin teşekkür ederek, bayram dileklerini paylaştı. Polis ekipleri, bayram boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşların can ve mal güvenliği için sahada olduklarını belirtti.

Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ /HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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