Polis başmüfettişlerinden bayram öncesi özel güvenlik görevlilerine denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesindeki polis başmüfettişleri, 21 ilde alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri ile iskele, liman ve otogarlarda çalışan özel güvenlik personelini görev başında denetledi.

Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve YHT garı, metro, tramvay, teleferik gibi raylı ulaşım sistemleri, liman ve otogarlardaki özel güvenlik uygulamaları yerinde incelendi.

Buralarda görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından sunulan güvenlik hizmetinin kalitesi, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan veya alınması gereken güvenlik tedbirleri kontrol edildi

Denetimler, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun, Sivas ve Trabzon'daki 286 noktada, 60 polis başmüfettişi tarafından yapıldı, diğer illerde ise İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, Ankara'daki bir alışveriş merkezine gelen polis başmüfettişi Adnan Yeşilay müşteri gibi içeri girdi.

X-ray cihazına çantasını bırakan Yeşilay, daha sonra kimliğini göstererek cihaz başındaki özel güvenlik görevlisine nelere dikkat ettiğini sordu.

Yeşilay, el ve kapı dedektörlerinin çalışıp çalışmadığını, herhangi bir olumsuzlukta özel güvenlik görevlilerince kullanılması gereken KAAN uygulamasının cep telefonlarına indirilip indirilmediğini kontrol etti.

Yeşilay ve beraberindekiler, AVM otoparkı girişindeki Plaka Tanıma Sistemi ile araç kontrollerinin de uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetledi.

KAAN uygulaması 61 bin noktada kullanılıyor

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yeşilay, ana damarları besleyen kılcal damarlara benzettiği özel güvenlik görevlilerinin, kamu güvenliğini sağlamada kolluk güçlerine yardımcı olduklarını ifade etti.

Plaka Tanıma Sistemi ve KAAN uygulamasının, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ile entegre çalıştığını belirten Yeşilay, uygulamada yer alan butona basıldıktan çok kısa süre sonra kolluk güçlerinin olay yerine geldiğini söyledi.

Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi olarak hayata geçirilen ve özel güvenlik görevlileri tarafından cep telefonlarına indirilerek kullanılan KAAN uygulaması hakkında da bilgi veren Adnan Yeşilay, uygulamanın 2020 yılı itibarıyla Türkiye genelinde faaliyete geçirildiğini hatırlattı.

"Ülke genelinde 230 bin özel güvenlik görevlisi ve 40 bin genel kolluk görevlisiyle 61 bin noktada KAAN uygulamasını devam ettiriyoruz." diyen Yeşilay, uygulamanın, özel güvenlik görevlilerinin hizmetlerinin sürdürülebilirliği, ölçülebilirliği, denetlenebilirliği ve geri dönüşler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Polis başmüfettişi Adnan Yeşilay, denetimlerin cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.