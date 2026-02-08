Haberler

Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Ali Kızıldağ'ın Cenazesi Hatay'a Gönderildi

Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Ali Kızıldağ'ın Cenazesi Hatay'a Gönderildi
Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Ali Kızıldağ'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi. Törende, Kızıldağ'ın küçük kızının 'Baba' diyerek ağlaması duygu dolu anlar yaşattı. 29 yıllık polis memuru Kızıldağ, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış; burada kalp krizi nedeniyle kurtarılamamıştı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ali Kızıldağ'ın (54) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi. Törende Kızıldağ'ın tabutunun başına gelen küçük kızının, "Baba" diyerek ağlaması yürek burktu.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kızıldağ, dün akşam evinde fenalaşınca hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kızıldağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

29 yıllık polis memuru Ali Kızıldağ için bugün saat 10.00'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özkurt, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, polis memuru Kızıldağ'ın eşi ve çocukları, yakınları, mesai arkadaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KIZININ GÖZYAŞLARI

Evli ve 4 çocuk babası Ali Kızıldağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Saygı duruşundan sonra Ali Kızıldağ'ın öz geçmişi okundu. Tören sırasında tabutun başına gelen Kızıldağ'ın küçük kızının, "Baba" diyerek ağlaması yürek burktu. Kızıldağ'ın eşi ve çocuklarıyla diğer yakınları ayakta durmakta zorlandı.

Din görevlilerince okunan duanın ardından Kızıldağ'ın cenazesi, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı ve son yolculuğuna uğurlanmak üzere Hatay'a gönderildi.

Kızıldağ'ın cenazesi, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kırıkhan İlçesi Asli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
