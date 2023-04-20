Polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi taburcu oldu
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AKSARAY'da, polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 1'i polis, 4 kişi taburcu oldu.
AKSARAY'da, polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 1'i polis, 4 kişi taburcu oldu. Kolu kırılan polis memuru Cansu Y. (30) ile belinde kırık oluşan mesai arkadaşı Sedanur B.'nin (26) tedavileri sürüyor.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolunda, kavşakta meydana geldi. Polis memuru Cansu Y. yönetimindeki 68 A 5954 plakalı araç, kavşakta, Feti Sevinç'in (51) kullandığı 68 HV 849 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada polis memurları sürücü Cansu Y. ile Sedanur B. ve Osman D. (51) ile diğer otomobilin sürücüsü Feti Sevinç, araçtaki eşi Hatice Sevinç (49) ve oğlu Ahmet Tarık Sevinç (20) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman D. ile Feti Sevinç, Hatice Sevinç ve Ahmet Tarık Sevinç, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kolu kırılan sürücü polis Cansu Y. ve belinde kırık oluşan mesai arkadaşı Sedanur B.'nin tedavileri sürüyor.
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