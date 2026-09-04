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Nazilli'de Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Nazilli'de Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Nazilli'nin Yeşil Mahallesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. V.Y.'nin kullandığı 07 AGU 12 plakalı otomobille polis aracı çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü V.Y. ile bir polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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