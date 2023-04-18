POLİS, AÇILMAYAN KAPILARI 'KOÇBAŞIYLA' KIRARAK İÇERİ GİRDİ, 31 GÖZALTI

MUĞLA'da polisin 4 ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 412 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 117 gram skunk, 65 gram ketamin, 17 kök kenevir bitkisi, 151 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 31 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonda, açılmayan kapılar koçbaşı kullanılarak kırıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Datça, Marmaris, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde Ramazan Bayramı öncesi piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber, Asayiş ve Olay Yeri Şube Müdürlükleri, Datça, Menteşe, Marmaris ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden 192 personel, 43 ekip, 2 Özel Harekat Timi ve 5 narkotik arama köpeği görev aldı.

Özel Harekat Timleri, açılmayan kapıları koçbaşı kullanılarak kırıp içeriye girdi. Ev ve işyerlerindeki aramalarda 412 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 117 gram skunk, 65 gram ketamin, 17 kök kenevir bitkisi, 151 adet sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, ve 15 mermi geçirildi. 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)